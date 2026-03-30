Fu nel 1996, a Sarajevo: la Bosnia Erzegovina era appena uscita da una guerra violentissima e vinse per la prima volta nella sua storia
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Fonte: il Post
La prima volta che l’Italia giocò contro la Bosnia Erzegovina
30 Mar 2026 • 0 commenti
Fu nel 1996, a Sarajevo: la Bosnia Erzegovina era appena uscita da una guerra violentissima e vinse per la prima volta nella sua storia
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