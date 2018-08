La privatizzazione del Daspo

A cura di @bullone23.

Sport alla Rovescia spiega che il fallimento della tessera del tifoso ha portato all’introduzione del Codice Etico gestito dalle società stesse. Nel nuovo quadro, verranno colpiti i “comportamenti non conformi” e anche le contestazioni a giocatori o società potranno essere punite.

Nonostante Salvini continui a manifestare il suo supporto alle forze dell’ordine e reclamare pene più severe nei confronti di chi le aggredisce, probabilmente non farà lo stesso errore del suo collega di partito Maroni, che riuscì nell’impresa di inimicarsi molte curve, potenziali bacini elettorali leghisti o di centrodestra. La comparsata all’Olimpico con il giubbetto del marchio di Casapound, “Pivert”, e soprattutto la foto sulla sua pagina facebook con la maglietta “Offence Best Defense” vanno probabilmente in questa direzione. “Offense Best Defense” è un marchio venduto dal negozio “Black Brain” di Verona di proprietà di “Ciccio” Mancini, un noto neonazista e ultrà del Verona.