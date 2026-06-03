Che quindi con ogni probabilità verrà confermata da Mattarella, che aveva chiesto nuove verifiche dopo un’inchiesta del Fatto Quotidiano
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Fonte: il Post
La procura di Milano non ha trovato anomalie nella grazia a Nicole Minetti
3 Giu 2026 • 0 commenti
Che quindi con ogni probabilità verrà confermata da Mattarella, che aveva chiesto nuove verifiche dopo un’inchiesta del Fatto Quotidiano
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