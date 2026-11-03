Perché lo ritiene colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: ora spetta al giudice decidere se mandarlo a processo o no
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Fonte: il Post
La procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio
3 Nov 2026 • 0 commenti
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