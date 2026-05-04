Continua a leggere: La procura di Roma sta indagando per sequestro di persona sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di navi militari israeliane
Fonte: il Post
La procura di Roma sta indagando per sequestro di persona sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di navi militari israeliane
4 Mag 2026 • 0 commenti
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