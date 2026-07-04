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Fonte: il Post
La procura di Torino ha chiesto l’arresto di un poliziotto accusato di aver ferito un tifoso negli scontri del derby di maggio
4 Lug 2026 • 0 commenti
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