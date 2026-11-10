Tra loro anche l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e l’architetto Stefano Boeri
Continua a leggere: La procura ha chiesto l’archiviazione per Beppe Sala e altri indagati nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano
Fonte: il Post
La procura ha chiesto l’archiviazione per Beppe Sala e altri indagati nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano
10 Nov 2026 • 0 commenti
Tra loro anche l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e l’architetto Stefano Boeri
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