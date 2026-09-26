Prevede anche la ripresa delle trattative sul nucleare in cambio della fine del blocco navale, ma secondo il Wall Street Journal Trump l’ha rifiutata
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Fonte: il Post
La proposta dell’Iran per riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni
26 Set 2026 • 0 commenti
Prevede anche la ripresa delle trattative sul nucleare in cambio della fine del blocco navale, ma secondo il Wall Street Journal Trump l’ha rifiutata
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