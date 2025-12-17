Era stato approvato più di un anno fa, ma il governo aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale, che ora gli ha dato torto
Continua a leggere: La Puglia avrà una specie di salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici
Fonte: il Post
La Puglia avrà una specie di salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici
17 Dic 2025 • 0 commenti
Era stato approvato più di un anno fa, ma il governo aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale, che ora gli ha dato torto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.