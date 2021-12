Vincenzo Visto sul Mulino parla della questione fiscale.

La questione fiscale è tornata all’ordine del giorno nel dibattito politico. Il presidente del Consiglio Draghi, in polemica implicita col Parlamento che aveva promosso una indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef, nel suo intervento in Parlamento in occasione dell’insediamento del suo governo, sostenne che era necessaria una riforma generale riguardante l’intero sistema tributario, e non solo una sua parte. Promise l’insediamento di una apposita Commissione di studio, in realtà mai nominata, in quanto si decise poi di limitarsi acquisire il materiale e la documentazione raccolti durante l’indagine conoscitiva sopra ricordata che spesso riguardavano l’intero sistema e non solo l’Irpef. Lo scorso autunno, tuttavia, il governo ha poi presentato una sua proposta di legge delega per una riforma fiscale.