Gli autori della serie israeliana distribuita da Netflix l’hanno riscritta, cambiando visibilmente approccio al racconto del popolo palestinese
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Fonte: il Post
La quinta stagione di “Fauda” era quasi pronta, poi c’è stato il 7 ottobre
10 Set 2026 • 0 commenti
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