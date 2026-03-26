E dopo una sentenza europea che attribuisce le malattie e le morti della zona ai fumi tossici prodotti dalla fabbrica
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Fonte: il Post
La Regione Campania ha chiuso le fonderie di Salerno dopo decenni di inquinamento
26 Mar 2026 • 0 commenti
E dopo una sentenza europea che attribuisce le malattie e le morti della zona ai fumi tossici prodotti dalla fabbrica
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