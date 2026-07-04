Mette un termine ai tempi di servizio e aumenta i salari, nel tentativo di risolvere il più grave problema dell’esercito dopo più di quattro anni di guerra
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Fonte: il Post
La riforma con cui l’Ucraina prova ad attirare nuovi soldati
4 Lug 2026 • 0 commenti
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