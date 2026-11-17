Il presidente brasiliano e quello argentino sono andati a Madrid per sostenere politici di schieramenti opposti: potete immaginare quali
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Fonte: il Post
La rivalità tra Lula e Milei è arrivata nella campagna elettorale spagnola
17 Nov 2026 • 0 commenti
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