Luca Niculescu, il quarto primo ministro nominato dal presidente Nicușor Dan, ha faticosamente ottenuto la fiducia del parlamento
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Fonte: il Post
La Romania ha di nuovo un governo dopo sei mesi di crisi politica
20 Ott 2026 • 0 commenti
Luca Niculescu, il quarto primo ministro nominato dal presidente Nicușor Dan, ha faticosamente ottenuto la fiducia del parlamento
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