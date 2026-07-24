O meglio, per imporre quello che vuole lui, cioè Maurizio Lupi: ma nel suo partito c’è chi pensa che stia facendo più danni che altro
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Fonte: il Post
La Russa si sta spendendo un sacco per trovare un candidato sindaco a Milano
24 Lug 2026 • 0 commenti
O meglio, per imporre quello che vuole lui, cioè Maurizio Lupi: ma nel suo partito c’è chi pensa che stia facendo più danni che altro
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