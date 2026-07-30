La Russa vede Giorgia Meloni al Quirinale, e una legge elettorale con le preferenze

Ignazio La Russa vede Giorgia Meloni al Quirinale. Non al termine dell’attuale mandato di Sergio Mattarella, ma più avanti. «Secondo me diventerà presidente della Repubblica non questa volta, ma la prossima», ha detto il presidente del Senato intervenendo alla rassegna “L’estate del Principe” a Viareggio. «È un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia dopo Mattarella», ha aggiunto, precisando di non voler lanciare alcun messaggio politico: «Non c’è nessuna ragione per cui questo possa suonare come un allarme».

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