Domenica ci sono le elezioni parlamentari dopo un’aggressiva campagna di disinformazione russa e un piano per portare a votare molti armeni residenti in Russia
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Fonte: il Post
La Russia ce l’ha messa tutta per influenzare le elezioni in Armenia
7 Giu 2026 • 0 commenti
Domenica ci sono le elezioni parlamentari dopo un’aggressiva campagna di disinformazione russa e un piano per portare a votare molti armeni residenti in Russia
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