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Fonte: il Post
La Russia controllerà le infrastrutture strategiche che i proprietari non sono in grado di proteggere dagli attacchi ucraini
25 Ago 2026 • 0 commenti
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