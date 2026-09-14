È successo in Ucraina, al confine con la Polonia: a pochi chilometri c’erano tra gli altri Boris Johnson e David Petraeus
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Fonte: il Post
La Russia ha colpito un treno che si trovava molto vicino a una delegazione europea
14 Set 2026 • 0 commenti
È successo in Ucraina, al confine con la Polonia: a pochi chilometri c’erano tra gli altri Boris Johnson e David Petraeus
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