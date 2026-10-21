Continua a leggere: La Russia ha detto di essere disposta a nuovi colloqui con l’Ucraina mediati dagli Stati Uniti: i più recenti risalgono a febbraio
Fonte: il Post
La Russia ha detto di essere disposta a nuovi colloqui con l’Ucraina mediati dagli Stati Uniti: i più recenti risalgono a febbraio
21 Ott 2026 • 0 commenti
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