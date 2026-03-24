La prima ministra Socialdemocratica spera di sfruttare i consensi recuperati opponendosi a Trump sulla Groenlandia, ma non è detto sia abbastanza
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Fonte: il Post
La scommessa di Mette Frederiksen alle elezioni anticipate in Danimarca
24 Mar 2026 • 0 commenti
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