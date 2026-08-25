I partiti moderati faranno delle primarie per scegliere chi candidare, mentre Jean-Luc Mélenchon avanza nei sondaggi insieme a Marine Le Pen
Continua a leggere: La sinistra francese è spezzettata alle presidenziali
Fonte: il Post
La sinistra francese è spezzettata alle presidenziali
25 Ago 2026 • 0 commenti
I partiti moderati faranno delle primarie per scegliere chi candidare, mentre Jean-Luc Mélenchon avanza nei sondaggi insieme a Marine Le Pen
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.