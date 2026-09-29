Le proteste degli ultimi giorni hanno fatto riemergere le differenze tra Socialisti e partiti più a sinistra, che ora provano a mettersi d’accordo
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Fonte: il Post
La sinistra spagnola è divisa sulla questione della casa
29 Set 2026 • 0 commenti
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