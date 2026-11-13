Continua a leggere: La spada laser usata da Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars è stata venduta all’asta per quasi 5 milioni di dollari
Fonte: il Post
La spada laser usata da Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars è stata venduta all’asta per quasi 5 milioni di dollari
13 Nov 2026 • 0 commenti
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