Il governo spagnolo sta cercando di evitare un’altra entrata in massa di migranti dal Marocco e tiene d’occhio una data: il 15 di agosto
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Fonte: il Post
La Spagna dice che provare a entrare a Ceuta è «un’avventura destinata al fallimento»
11 Ago 2026 • 0 commenti
Il governo spagnolo sta cercando di evitare un’altra entrata in massa di migranti dal Marocco e tiene d’occhio una data: il 15 di agosto
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