In vista di una possibile mobilitazione di persone migranti ha aumentato la presenza di agenti e militari e installato una nuova barriera nella sua exclave
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Fonte: il Post
La Spagna si è preparata a una nuova crisi a Ceuta
15 Ago 2026 • 0 commenti
In vista di una possibile mobilitazione di persone migranti ha aumentato la presenza di agenti e militari e installato una nuova barriera nella sua exclave
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