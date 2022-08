La spesa per le famiglie e per le pensioni, in Italia ed in Europa

Un articolo di Massimo Taddei su La Voce calcola quanto costerebbe portare la spesa italiana per le famiglie ai livelli degli altri paesi europei.



Osservando i dati Eurostat, si vede anzitutto che la spesa pubblica per famiglia e figli in Italia nel 2019 era pari ad appena l’1,1% del Pil (pari a circa 336 euro per abitante), la più bassa dell’UE a parte Cipro e Malta.

La situazione è recentemente un po’ migliorata con l’introduzione dell’assegno unico universale, con cui si è passati a circa l’1,4 % del Pil, ma si tratta di una cifra che rimane ancora ben lontana dalla media europea del 2,3% del Pil, per non parlare del 3,3% della Germania.

Per adeguarsi alla media europea, servirebbe uno stanziamento aggiuntivo si circa 16 miliardi di euro l’anno, che chiaramente non ci sono.

Una soluzione per effettuare la riforma “a costo zero” potrebbe essere quella di reperire tali fondi riducendo le pensioni, visto che la spesa pensionistica dell’Italia è invece molto più alta della media europea, essendo pari a ben il 16,5% del Pil (superiore di ben 4,1 punti di Pil rispetto alla media UE e addirittura di 5,4 punti di Pil rispetto alla Germania, che pure ha caratteristiche demografiche simili alle nostre).