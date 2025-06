La spettacolare ascesa e il crollo della più grande azienda di veicoli elettrici dell’India

Un articolo di Rest of World racconta l’ascesa e la crisi di Ola Electric, la principale azienda indiana di veicoli elettrici. Fondata da Bhavish Aggarwal, aveva l’obiettivo di diventare un’alternativa globale a Tesla (“Tesla is for the West; Ola is for the rest” diceva spesso il suo fondatore), e in maniera simile a Musk, Aggarwal viene spesso descritto come un uomo intelligente, ambizioso, accentratore, puntiglioso, e responsabile di un ambiente di lavoro molto tossico. Ola nacque come azienda di ride-sharing, ma la crisi del settore causata dalla pandemia portò Aggarwal a fondare anche una fabbrica di scooter elettrici, con l’obiettivo di fornire un mezzo di trasporto economico ed ecologico alla fascia del mercato troppo povera per comprare un’auto. All’inizio fu un successo: nel corso del 2023 l’azienda vendette più di 260.000 veicoli, e arrivò al doppio del giro d’affari della concorrenza. In seguito, però, i consumatori si sono ricreduti, anche in seguito a vari casi di incedenti.

“Issues such as operational inefficiencies, limited innovation, and shortcomings in after-sales service have dampened consumer demand,” he (un analista di Bengalore, NdM) said, adding that Ola’s “hurried” and “premature” scooter launch had led to “early-stage problems, including battery fires and mechanical failures” that eroded customer trust. The celebratory vlogs that once boosted the Ola brand were eventually overshadowed by videos of customers stuck with their unmoving scooters on the side of the road. Ola’s app-only sales model also ultimately proved limiting, leading the company to open 4,000 showrooms, some of which now face government shutdowns and raids in response to customer complaints.