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La squadra che non gioca in casa dal 2014

La squadra che non gioca in casa dal 2014

21 Ott 2026 di hookii0 commenti

Fin dall’invasione russa del Donbas, lo Shakhtar Donetsk si fa ospitare altrove in Ucraina e in Europa, ottenendo ottimi risultati tra mille problemi logistici
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Fonte: il Post


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