Fin dall’invasione russa del Donbas, lo Shakhtar Donetsk si fa ospitare altrove in Ucraina e in Europa, ottenendo ottimi risultati tra mille problemi logistici
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Fonte: il Post
La squadra che non gioca in casa dal 2014
21 Ott 2026 • 0 commenti
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