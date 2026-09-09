I Los Angeles Rams hanno preso il miglior difensore della scorsa stagione e hanno convinto a tornare dal ritiro uno dei più forti di sempre
Continua a leggere: La squadra più forte di NFL è diventata ancora più forte
Fonte: il Post
La squadra più forte di NFL è diventata ancora più forte
9 Set 2026 • 0 commenti
I Los Angeles Rams hanno preso il miglior difensore della scorsa stagione e hanno convinto a tornare dal ritiro uno dei più forti di sempre
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.