Durante la dittatura militare decine di migliaia di persone vennero rapite, torturate e buttate in mare: di molti non è mai nemmeno stato trovato il corpo
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Fonte: il Post
La storia dei desaparecidos in Argentina iniziò cinquant’anni fa
24 Mar 2026 • 0 commenti
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