La storia di Marco Zennaro, detenuto in Sud Sudan

A inchiodare il 47enne in Sudan è un importante miliziano locale, che ora pretende il pagamento di 900 mila euro per far cadere la causa civile. E resterebbe il problema di come organizzare un trasferimento sicuro in Italia. Il padre di Zennaro, Cristiano è preoccupatissimo all’idea di un altro colpo di mano in aeroporto, come è stato ad aprile. Preoccupato anche il sociologo e politico Gianfranco Bettin, che il mese scorso ha partecipato allo sciopero della fame a staffetta che ancora continua, una persona alla volta, a tenere alta l’attenzione sul caso: «È arrivata l’ennesima doccia gelata, bisogna premere sul governo perché intensifichi l’azione diplomatica, è vero che a volte lavorando in silenzio e sotto traccia si ottengono risultati, ma evidentemente non è questo il caso. Siamo ormai alla presa in giro, per il dolore della famiglia, ma anche per lo stesso Stato italiano che dovrebbe tutelare i suoi cittadini all’estero».