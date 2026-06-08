Recapitata con un messaggio di “sincere scuse” di Royal Mail, che sistematicamente non rispetta le scadenze nelle consegne
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Fonte: il Post
La storia di una rivista consegnata con 19 anni di ritardo, nel Regno Unito
8 Giu 2026 • 0 commenti
Recapitata con un messaggio di “sincere scuse” di Royal Mail, che sistematicamente non rispetta le scadenze nelle consegne
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