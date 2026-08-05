È l’ennesimo episodio che mostra grandi frizioni tra Lula e Trump, e preannuncia una campagna elettorale brasiliana molto animata
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Fonte: il Post
La storia dietro ai visti revocati ai diplomatici di Stati Uniti e Brasile
5 Ago 2026 • 0 commenti
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