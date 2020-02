La storica dell’ovvio

La Los Angeles Review of Books intervista la storica Lorraine Daston, studiosa di storia della scienza e direttrice esecutiva del Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) di Berlino.

Nell’intervista Danston parla prevalentemente del suo recente lavoro sulla storia del concetto di calcolo delle probabilità (in particolare confutando la tesi che si sia sviluppato per massimizzare le vincite nei giochi d’azzardo) con un breve excursus sul rapporto tra matematica e società, e una nota finale sulla sua definizione del proprio lavoro:

I think the best short description of what I do is the history of the self-evident.