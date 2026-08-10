Si è rivista durante la crisi a Ceuta ma è iniziata diverso tempo fa: è basata su politiche sull’immigrazione molto dure
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Fonte: il Post
La strana amicizia tra Meloni e la prima ministra danese, socialdemocratica
10 Ago 2026 • 0 commenti
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