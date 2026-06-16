Potrebbero perdere il permesso di soggiorno, ma la formula così vaga sta causando molte critiche e accuse di arbitrarietà
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Fonte: il Post
La Svezia ha approvato una legge contro gli stranieri che si «comportano male»
16 Giu 2026 • 0 commenti
Potrebbero perdere il permesso di soggiorno, ma la formula così vaga sta causando molte critiche e accuse di arbitrarietà
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