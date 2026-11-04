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Fonte: il Post
La Svizzera ha rinunciato a chiedere il pagamento delle cure mediche ricevute nel paese dagli italiani feriti nell’incendio di Crans-Montana
4 Nov 2026 • 0 commenti
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