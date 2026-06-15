Non partecipa e non lo ospita, ma visto che si tiene sul lago di Ginevra ha dovuto spendere un sacco di soldi per la sicurezza e persino gestire una protesta
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Fonte: il Post
La Svizzera si è trovata un G7 tra le scatole
15 Giu 2026 • 0 commenti
Non partecipa e non lo ospita, ma visto che si tiene sul lago di Ginevra ha dovuto spendere un sacco di soldi per la sicurezza e persino gestire una protesta
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