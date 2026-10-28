La Svizzera sospende i finanziamenti a Medici Senza Frontiere in seguito a segnalazioni di sfruttamento sessuale.

Un articolo di Swissinfo riporta la decisione da parte del governo svizzero di sospendere un finanziamento di 1,25 milioni di franchi a Medici Senza Frontiere (MSF) a causa di un grave scandalo di abusi e sfruttamento sessuale nei campi profughi in Ciad.

La notizia, rivelata da un’inchiesta giornalistica del quotidiano svizzero-tedesco NZZ am Sonntag ha trovato conferma ufficiale da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Un’indagine interna di Medici Senza Frontiere ha rivelato 59 segnalazioni di violenza e sfruttamento sessuale, in particolare a danno di donne e ragazze rifugiate provenienti dal vicino Sudan. Diciotto membri dello staff sono stati licenziati, tra cui sei dipendenti della sede svizzera dell’ONG.

L’NZZ spiega che ciò costituisce un “diffuso sfruttamento sessuale”, aggiungendo: “Denaro, lavoro o aiuti umanitari in cambio di sesso: alcuni membri dello staff avrebbero approfittato della sofferenza di donne e ragazze rifugiate”.

Il quotidiano in lingua tedesca osserva che “gli operatori umanitari della Confederazione operavano di fatto alla cieca”. Sebbene la DSC avesse ricevuto le prime segnalazioni già nel novembre 2024, si rese conto della reale portata del problema solo in seguito alla pubblicazione, nel giugno 2026, di articoli da parte dell’agenzia di stampa AP.

“Internal emails now reveal just how reluctant the Swiss Confederation was to act, even though it was already aware of the facts,” reports the NZZ. Whilst fighting rages in Central Africa, which has been experiencing a major humanitarian crisis since 2023, hundreds of thousands of people are fleeing the civil war in Sudan to seek refuge in neighbouring Chad. The first alert from MSF staff at the Geneva headquarters reached the SDC by email on a Friday in November 2024, “shortly before the end of the working day”. Three female refugees “are reported to have described cases of sexual exploitation in Chad; the allegations are reportedly already under investigation”, the NGO stated.

Secondo il ministero degli esteri, MSF ha violato i suoi obblighi contrattuali di rendicontazione; la sfiducia nei confronti dell’ONG è “ormai immensa all’interno della Confederazione”, scrive NZZ. MSF ha infine ammesso i propri errori.

La Confederazione sta valutando la possibilità di ulteriori sanzioni e di un’indagine esterna. A partire dal 2027, gli obblighi di rendicontazione saranno inaspriti per tutte le ONG partner svizzere.