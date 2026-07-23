Doveva far svoltare il progetto per la linea ferroviaria Torino-Lione avanzando di 10-15 metri al giorno: in media ha fatto 80 centimetri
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Fonte: il Post
La talpa meccanica che deve scavare il tunnel della TAV va molto piano
23 Lug 2026 • 0 commenti
Doveva far svoltare il progetto per la linea ferroviaria Torino-Lione avanzando di 10-15 metri al giorno: in media ha fatto 80 centimetri
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