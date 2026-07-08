Per la faziosità e la propaganda durante il governo semi-autoritario dell’ex primo ministro Viktor Orbán: ora i telegiornali sono sospesi
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Fonte: il Post
La televisione pubblica ungherese si è scusata con i telespettatori
8 Lug 2026 • 0 commenti
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