Continua a leggere: La tennista ceca Marketa Vondrousova, che vinse Wimbledon nel 2023, è stata sospesa per quattro anni per aver rifiutato un test antidoping
Fonte: il Post
La tennista ceca Marketa Vondrousova, che vinse Wimbledon nel 2023, è stata sospesa per quattro anni per aver rifiutato un test antidoping
22 Giu 2026 • 0 commenti
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