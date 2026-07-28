La terribile storia di Christian Ranucci e della fine della pena di morte in Francia

«La decapitazione ebbe luogo all’alba del 28 luglio 1976, cinquant’anni fa, e scatenò un caso che portò all’abolizione della ghigliottina. Nel cimitero di Avignone, la sua lapide è la sola scritta in cirillico»

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Fonte: il Post