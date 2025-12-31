Continua a leggere: La Thailandia ha liberato 18 soldati cambogiani tenuti prigionieri da luglio, dopo il nuovo accordo per il cessate il fuoco con la Cambogia
Fonte: il Post
La Thailandia ha liberato 18 soldati cambogiani tenuti prigionieri da luglio, dopo il nuovo accordo per il cessate il fuoco con la Cambogia
31 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Thailandia ha liberato 18 soldati cambogiani tenuti prigionieri da luglio, dopo il nuovo accordo per il cessate il fuoco con la Cambogia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.