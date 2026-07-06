Centinaia di persone sono state arrestate, formalmente per ragioni di sicurezza: sono in gran parte attivisti e membri dell’opposizione a Erdogan
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Fonte: il Post
La Turchia sta usando l’incontro della Nato per aumentare la repressione
6 Lug 2026 • 0 commenti
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