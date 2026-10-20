Il presidente uscente non ha regolamentato milioni di persone che lavorano con le piattaforme, e potrebbe risentirne al ballottaggio di domenica
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Fonte: il Post
La “uberizzazione” dell’economia brasiliana ha messo in difficoltà Lula
20 Ott 2026 • 0 commenti
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