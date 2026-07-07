Tilman Fertitta sta facendo un tour delle coste italiane (la chiama “coastal diplomacy”) col suo enorme yacht, su cui di fatto vive
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Fonte: il Post
La vacanza diplomatica dell’ambasciatore statunitense in Italia
7 Lug 2026 • 0 commenti
Tilman Fertitta sta facendo un tour delle coste italiane (la chiama “coastal diplomacy”) col suo enorme yacht, su cui di fatto vive
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