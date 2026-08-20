La zona della Puglia conosciuta per Ostuni e Alberobello punta da alcuni anni sul turismo di lusso, offrendo un’idea di vacanza bucolica e fatta soprattutto di “esperienze”
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Fonte: il Post
La Valle d’Itria si sta riempendo di turisti e investitori internazionali
20 Ago 2026 • 0 commenti
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